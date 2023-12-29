Раскрыты основания лишения Филиппа Киркорова звания народного артиста России

В последние дни в интернете активно обсуждают скандальную вечеринку, которую устроила блогерша Анастасия Ивлеева. Её участниками стали многие популярные люди, в том числе и Филипп Киркоров.

Вчера стало известно, что его могут лишить звания народного артиста России, а заслуженный юрист России, учёный-правовед Иван Соловьёв пояснил, на каких основаниях это может произойти. По его словам, это связано с моральными нормами.

Уверен, что с учётом откровенно непристойного поведения исполнителя появились основания для того, чтобы поставить вопрос о лишении звания «Народный артист России».

Он подчеркнул, что почётное звание присваивается деятелям культуры не за то, что они хорошо поют, а за то, что их творчество откликается в душе людей и люди им доверяют.