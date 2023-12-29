Никита Кологривый заменил Филиппа Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет всё»

По информации издания Starhit, звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый снялся в фильме «Иван Васильевич меняет всё». Случилось это экстренно — сразу после того, как из ленты вырезали все сцены с Филиппом Киркоровым. Издание предполагает, что Кологривого взяли на замену Киркорова.

Артист воплотил образ короля Людовика XVI. У издания даже есть первые фотографии со съёмок, на которых можно увидеть Кологривого в образе персонажа.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Напомним, Киркорова убрали из проекта после его участия в скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

«Иван Васильевич меняет всё» — ремейк советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Сюжет расскажет, как инженер-изобретатель Шурик вновь попытается вернуть царя Ивана Грозного в своё время, но из за постоянных сбоев в Сети путешественников во времени будет кидать в самые разные страны и эпохи.

Премьера ленты на телеканале ТНТ состоится 31 декабря.