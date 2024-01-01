Урезанную видеокарту RTX 4090D уже продают в Китае по завышенным ценам

В конце декабря NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 4090D — урезанную версию флагмана RTX 4090. Это специальный чип для китайского рынка, выпущенный после того, как США запретили поставки сверхмощных ускорителей в Китай, Россию, Беларусь, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Вьетнам.

Модель должна была поступить в продажу 21 января, однако она уже продаётся в Китае. К сожалению для китайских геймеров, местные продавцы решили завысить цены: вместо рекомендованных 12 999 юаней (около 166 тысяч рублей) ритейлеры отдают чип за 13 999 юаней (около 180 тысяч рублей) и выше без каких-либо заметных отличий.

До конца месяца RTX 4090D также должна добраться и до других стран, включая Вьетнам и ОАЭ. Будет ли какая-то наценка у продавцов в других государствах, пока неизвестно.