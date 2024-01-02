Tundra распустила состав по Dota 2 — он представлял клуб всего три недели

Британский киберспортивный клуб Tundra Esports принял решение расформировать ростер по дисциплине Dota 2.

Напомним, костяк чемпионов мира The International 2022 покинул клуб после неудачи на последнем TI в Сиэтле. После этого организация подписала новый состав, который занял 7–8-е место на ESL One Kuala Lumpur 2023 в первой половине декабря.

Турнир в Малайзии оказался единственным в составе Tundra для этого коллектива. Пару дней назад перуанский керри Timado сообщил о поиске новой команды в соцсетях, а сегодня клуб официально попрощался с ростером.

Бывший состав Tundra Esports по Dota 2:

Энцо Timado Гианоли;

Джонатан bryle- Сантос де Гия;

Ильяс kasane Гайнуллин;

Александр Immersion Хмелевской;

Мэтью Whitemon Филимон.

По информации инсайдеров, россияне kasane и Immersion могут присоединиться к новой команде Романа RAMZES666 Кушнарёва.