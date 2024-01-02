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Tundra распустила состав по Dota 2 — он представлял клуб всего три недели

Tundra распустила состав по Dota 2 — он представлял клуб всего три недели
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Британский киберспортивный клуб Tundra Esports принял решение расформировать ростер по дисциплине Dota 2.

Напомним, костяк чемпионов мира The International 2022 покинул клуб после неудачи на последнем TI в Сиэтле. После этого организация подписала новый состав, который занял 7–8-е место на ESL One Kuala Lumpur 2023 в первой половине декабря.

Турнир в Малайзии оказался единственным в составе Tundra для этого коллектива. Пару дней назад перуанский керри Timado сообщил о поиске новой команды в соцсетях, а сегодня клуб официально попрощался с ростером.

Бывший состав Tundra Esports по Dota 2:

  • Энцо Timado Гианоли;
  • Джонатан bryle- Сантос де Гия;
  • Ильяс kasane Гайнуллин;
  • Александр Immersion Хмелевской;
  • Мэтью Whitemon Филимон.

По информации инсайдеров, россияне kasane и Immersion могут присоединиться к новой команде Романа RAMZES666 Кушнарёва.

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