На Twitch запретили стримить без одежды и показывать нижнюю часть груди

История с изменениями на Twitch тянется до сих пор. Всё началось с того, что на площадке появились стримерши, которые вели прямые трансляции полностью голыми, но они не получали бан, поскольку не нарушали правила платформы.

После этого Twitch разрешил стримить стриптиз и другой эротический контент, после чего платформу наводнили эротические арты с аниме-персонажами и подобным. Вскоре компания ввела запрет на разрешённые собой же действия, однако стримерши нашли обход ситуации: они вновь вели эфиры оголёнными, но прикрывали части тела чёрными полосами.

После волны хейта на Twitch в очередной раз изменились правила. Теперь контент-мейкеры не могут цензурировать наготу с помощью чёрных полос, показывать ягодицы и другие части тела.

Новые правила Twitch

У всех стримеров должна быть прикрыта область от бёдер до низа ягодиц.

Девушкам запрещено показывать нижнюю часть груди.

На стримерах всегда должна быть непрозрачная одежда.

Если кто-то нарушит правила и, например, проведёт стрим с чёрными полосами, закрывающими оголённые части тела, то площадка сразу выдаст блокировку аккаунта.