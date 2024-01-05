Стримерша Amouranth заработала за сутки на своей нейросети $34 тысячи

4 января стало известно, что самая популярная стримерша Amouranth за первые сутки заработала на своей нейросети $ 34 тыс. (~ 3,1 млн рублей). Отдельно отмечается, что она нигде не рекламировала свой ИИ, кроме одного анонсирующего поста.

Фото: X (ранее Twitter)

Нейросеть стримерши основана на её личности: она может общаться и запоминать, что пользователь ей говорит, а также отправлять фотографии и видео. Для получения доступа к ИИ придётся заплатить за подписку, которая поделена на несколько уровней.

К примеру, уровень «Друзья с преимуществами» стоит $99 (~ 8,9 тыс. рублей), а уровень «Бойфренд» — $199 (~ 18 тыс. рублей). Ко всему прочему, в конце ноября 2023 года Amouranth купила фруктовый сад за $ 17 млн (~ 15.1 млрд рублей), чтобы «превзойти» Билла Гейтса.