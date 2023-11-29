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Стримерша Amouranth купила фруктовый сад за $ 17 млн, чтобы «превзойти» Билла Гейтса

Стримерша Amouranth купила фруктовый сад за $ 17 млн, чтобы «превзойти» Билла Гейтса
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28 ноября самая популярная стримерша Amouranth поделилась в соцсети X (ранее Twitter), что купила фруктовый сад площадью 2,2 тыс. акров во Флориде и её окрестностях. Сумма сделки составила $ 17 млн (~ 15.1 млрд рублей).

Основная культура, которая растёт в саду стримерши — валенсийские апельсины. Данный сорт используется для производства апельсинового сока, потому что имеет более сладкий вкус. Amouranth объяснила свою покупку тем, что в долгосрочной перспективе стоимость земли увеличится и она сможет принести ей ещё больше денег.

Другая причина заключается в том, что стримерша хочет «превзойти» Билла Гейтса по площади принадлежащей земли. Для сравнения, бывший главный исполнительный директор Microsoft имеет в распоряжении около 275 тыс. акров сельскохозяйственных угодий, расположенных в 18 различных штатах.

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