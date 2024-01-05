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RAMZES666 представил состав своей новой команды L1ga Team по Dota 2

RAMZES666 представил состав своей новой команды L1ga Team по Dota 2
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Известный российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв назвал состав команды, в которой будет выступать в ближайшее время.

Это будет новый коллектив L1ga Team. Помимо самого Рамзеса, там будет играть его экс-партнёр по 9Pandas Кийотака, дуэт из TSM (kasane и Immersion), а также Роджер, с которым они вместе выступали за Virtus.pro.

Фото: L1ga Team

Состав L1ga Team по Dota 2:

  • Роман RAMZES666 Кушнарев;
  • Глеб kiyotaka Зырянов;
  • Ильяс kasane Гайнуллин;
  • Александр Immersion Хмелевской;
  • Владимир RodjER Никогосян.

Команда дебютирует на региональной квалификации к BetBoom Dacha Dubai 2024 с призовым фондом $ 1 млн, которая начнётся 7 января. При этом Роман отмечает, что это неокончательный состав и может измениться в будущем.

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