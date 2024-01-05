RAMZES666 представил состав своей новой команды L1ga Team по Dota 2

Известный российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв назвал состав команды, в которой будет выступать в ближайшее время.

Это будет новый коллектив L1ga Team. Помимо самого Рамзеса, там будет играть его экс-партнёр по 9Pandas Кийотака, дуэт из TSM (kasane и Immersion), а также Роджер, с которым они вместе выступали за Virtus.pro.

Фото: L1ga Team

Состав L1ga Team по Dota 2:

Роман RAMZES666 Кушнарев;

Глеб kiyotaka Зырянов;

Ильяс kasane Гайнуллин;

Александр Immersion Хмелевской;

Владимир RodjER Никогосян.

Команда дебютирует на региональной квалификации к BetBoom Dacha Dubai 2024 с призовым фондом $ 1 млн, которая начнётся 7 января. При этом Роман отмечает, что это неокончательный состав и может измениться в будущем.