RAMZES666 представил состав своей новой команды L1ga Team по Dota 2
Известный российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв назвал состав команды, в которой будет выступать в ближайшее время.
Это будет новый коллектив L1ga Team. Помимо самого Рамзеса, там будет играть его экс-партнёр по 9Pandas Кийотака, дуэт из TSM (kasane и Immersion), а также Роджер, с которым они вместе выступали за Virtus.pro.
Фото: L1ga Team
Состав L1ga Team по Dota 2:
- Роман RAMZES666 Кушнарев;
- Глеб kiyotaka Зырянов;
- Ильяс kasane Гайнуллин;
- Александр Immersion Хмелевской;
- Владимир RodjER Никогосян.
Команда дебютирует на региональной квалификации к BetBoom Dacha Dubai 2024 с призовым фондом $ 1 млн, которая начнётся 7 января. При этом Роман отмечает, что это неокончательный состав и может измениться в будущем.
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