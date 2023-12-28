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Virtus.pro и «Клим Саныч» сыграют в отборочных BetBoom Dacha по Dota 2 с призовым $ 1 млн

Русскоязычный турнирный оператор FISSURE объявил состав участников региональных квалификаций на глобальный турнир BetBoom Dacha по Dota 2, который пройдёт в Дубае в середине февраля.

Всего участие в финальной стадии примут 12 команд — к ранее анонсированным (среди них российские BetBoom Team и Team Spirit) присоединились LGD Gaming и Xtreme Gaming из Китая. Ещё пять мест будет разыграно в региональных отборочных.

С 3 по 6 января пройдут открытые квалификации в пяти регионах, а затем — закрытые. Победитель каждого турнира отправится на BetBoom Dacha.

В нашем регионе приглашены российская команда Virtus.pro и стак Klim Sani4, а также новый коллектив Chimera, состав которого пока неизвестен.

Западная Европа: Team Secret, OG, Tundra Esports, Entity, Team Tickles, победитель открытой квалификации;

Team Secret, OG, Tundra Esports, Entity, Team Tickles, победитель открытой квалификации; Восточная Европа: Virtus.pro, Klim Sani4, Chimera, победитель открытой квалификации;

Virtus.pro, Klim Sani4, Chimera, победитель открытой квалификации; Северная и Южная Америка: Shopify Rebellion, nouns, BOOM Esports, победитель открытой квалификации;

Shopify Rebellion, nouns, BOOM Esports, победитель открытой квалификации; Ближний Восток и Африка : Falcons, Nigma Galaxy, PSG.Quest, Winter Bear;

: Falcons, Nigma Galaxy, PSG.Quest, Winter Bear; Китай и Юго-Восточная Азия: G2.iG, Team Aster, Talon Esports, Blacklist Int, Geek Fam, победитель открытой квалификации.

BetBoom Dacha по Dota 2 пройдёт с 5 по 16 февраля в столице ОАЭ. Призовой фонд турнира составит $ 1 млн.