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Virtus.pro и «Клим Саныч» сыграют в отборочных BetBoom Dacha по Dota 2 с призовым $ 1 млн

Virtus.pro и «Клим Саныч» сыграют в отборочных BetBoom Dacha по Dota 2 с призовым $ 1 млн
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Русскоязычный турнирный оператор FISSURE объявил состав участников региональных квалификаций на глобальный турнир BetBoom Dacha по Dota 2, который пройдёт в Дубае в середине февраля.

Всего участие в финальной стадии примут 12 команд — к ранее анонсированным (среди них российские BetBoom Team и Team Spirit) присоединились LGD Gaming и Xtreme Gaming из Китая. Ещё пять мест будет разыграно в региональных отборочных.

С 3 по 6 января пройдут открытые квалификации в пяти регионах, а затем — закрытые. Победитель каждого турнира отправится на BetBoom Dacha.

В нашем регионе приглашены российская команда Virtus.pro и стак Klim Sani4, а также новый коллектив Chimera, состав которого пока неизвестен.

  • Западная Европа: Team Secret, OG, Tundra Esports, Entity, Team Tickles, победитель открытой квалификации;
  • Восточная Европа: Virtus.pro, Klim Sani4, Chimera, победитель открытой квалификации;
  • Северная и Южная Америка: Shopify Rebellion, nouns, BOOM Esports, победитель открытой квалификации;
  • Ближний Восток и Африка: Falcons, Nigma Galaxy, PSG.Quest, Winter Bear;
  • Китай и Юго-Восточная Азия: G2.iG, Team Aster, Talon Esports, Blacklist Int, Geek Fam, победитель открытой квалификации.

BetBoom Dacha по Dota 2 пройдёт с 5 по 16 февраля в столице ОАЭ. Призовой фонд турнира составит $ 1 млн.

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