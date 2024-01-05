Вышел дебютный тизер второго сезона мультсериала «Аркейн» по игре League of Legends

Стриминговый сервис Netflix представил первый ролик с кадрами из продолжения мультсериала «Аркейн».

Второй сезон проекта по мотивам популярной игры League of Legends выйдет в ноябре 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Первый сезон мультсериала «Аркейн» вышел осенью 2021 года. Сюжет раскрывал историю сестёр Вай и Джинкс, а также других чемпионов из «Лиги Легенд» — в число персонажей вошли Кейтлин, Виктор, Экко и так далее.

Шоу получило большое количество наград и побило несколько рекордов Netflix, став одной из самых успешных адаптаций в истории игровой индустрии. Именно после выхода «Аркейн» критики заговорили о возрождении качественных экранизаций видеоигр.