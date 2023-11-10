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Когда выйдет второй сезон «Аркейн» по League of Legends

Второй сезон мультсериала «Аркейн» выйдет в ноябре 2024 года
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Netflix и разработчики из Riot Games показали тизер второго сезона «Аркейн». Продолжение мультсериала по мотивам League of Legends выйдет в ноябре 2024 года на Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале Zodiac. Права на видео принадлежат Netflix.

Каких-либо подробностей о втором сезоне пока нет. Судя по тизеру, главной героиней продолжения вновь выступит Джинкс — первыми деталями продолжения авторы наверняка поделятся в ближайшие месяцы.

Первый сезон «Аркейн» по мотивам игры League of Legends вышел осенью 2021 года. Шоу получило множество наград и побило несколько рекордов Netflix, став одной из лучших экранизаций видеоигр в истории. Именно после выхода «Аркейн» критики заговорили о возрождении качественных адаптаций компьютерных игр.

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