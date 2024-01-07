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Tundra Esports по Dota 2 подписала российского саппорта Эдгара 9Class Налтакяна

Tundra Esports по Dota 2 подписала российского саппорта Эдгара 9Class Налтакяна
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20-летний российский киберспортсмен Эдгар 9Class Налтакян присоединился к составу европейского клуба Tundra Esports.

9Class ранее выступал за Winter Bear и Team Sexy, но без больших достижений: среди прочего, саппорт побеждал на онлайн-турнирах серии EPL и Открытых киберспортивных играх. Tundra стала первой топ-командой в его карьере.

Сейчас организация, победившая на чемпионате мира The International 2022, собирает новый ростер. Пока туда входят только два саппорта. По слухам, к Tundra могут присоединиться MinD_ContRoL и Topson, а также Иван Pure Москаленко, недавно покинувший основной состав BetBoom Team.

Текущий состав Tundra Esports по Dota 2

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  • Эдгар 9Class Налтакян
  • Мэтью Whitemon Филимон
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