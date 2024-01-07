GTA 5 стала самой популярной игрой на Twitch в 2023 году, Valorant обогнал Counter-Strike

Аналитическая платформа Stream Charts опубликовала список самых популярных категорий на Twitch по числу просмотров в 2023 году.

Больше всего зрителей интересовали стримы в разделе «Общение». Из игровых трансляций чаще всего смотрели эфиры по GTA 5 и League of Legends, а на рынке шутеров Valorant смог обогнать Counter-Strike.

В топ-10 также попали Fortnite, Minecraft, Dota 2, World of Warcraft и Apex Legends.

Фото: Stream Charts

Ранее на Twitch отметили послабления для стримов эротического характера, позволявших танцевать стриптиз и рисовать тематические арты.

После этого некоторые контентмейкеры стали стримить голыми, закрывая половые органы чёрными линиями. В результате платформе пришлось полностью ограничить подобные эфиры.