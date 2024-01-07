«Капитан Марвел 2» завершил прокат в кино с антирекордом — фильм собрал только $ 208 млн

В кинотеатрах завершился официальный прокат фантастического фильма «Капитан Марвел 2». Ленте удалось собрать сумму в $ 208 млн.

Этот результат стал худшим в истории киновселенной Marvel. Свежей ленте с Бри Ларсон не удалось опередить даже «Невероятного Халка» 2008 года, который выходил ещё на заре популярности супергеройских фильмов.

Картине предрекали проблемы ещё до релиза, и чуда не произошло. Продолжение фильма 2019 года получило низкие оценки как от кинокритиков, так и от простых зрителей, ругающих проект за вторичность.

По мнению руководителей Disney, одной из причин провала «Капитана Марвел 2» стала пандемия коронавируса. В середине декабря компания решила отказаться от публикации сборов картины.