Disney больше не будет сообщать о сборах фильма «Капитан Марвел 2»

Компания Disney сообщила, что из-за снижения кассовых сборов фильма «Капитан Марвел 2» она больше не будет их публиковать.

Спустя четыре недели после премьеры картина собрала $ 197 млн по всему миру. На данный момент у фильма самые низкие сборы за всю историю Marvel Studios. Disney также признала провал фильма, и одна из проблем, по мнению компании — пандемия COVID-19.

«Капитан Марвел 2» до сих пор показывают в кинотеатрах, однако сильной прибавки в кассу ожидать не стоит. Например, за прошедшие выходные фильм заработал всего $ 2,4 млн.

Премьера фильма состоялась 10 ноября 2023 года. В релизный показ картина собрала $ 46 млн в Северной Америке. Со временем сборы только падали. Что касается оценок, то фильм оценили низко как критики, так и зрители.