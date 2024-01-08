Двукратный чемпион мира Топсон вернулся в основной состав Tundra по Dota 2

Известный финский киберспортсмен, победитель чемпионатов мира The International 2018 и 2019 в составе OG Топиас Topson Таавитсайнен вновь будет играть за Tundra Esports.

Мидер уже представлял европейский клуб на прошедшем The International 2023 в Сиэтле, но тогда команда заняла лишь 13–16 место, после чего Топиас перешёл в инактив.

Два новых тиммейта Топсона уже известны: это саппорты из России и Сингапура. Керри и оффлейнера, вероятно, объявят в ближайшие дни: уже в четверг, 11 января, новая версия Tundra Esports должна дебютировать на отборочных соревнованиях к BetBoom Dacha Dubai 2024.

Текущий состав Tundra Esports по Dota 2

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Топиас Topson Таавитсайнен

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Эдгар 9Class Налтакян

Мэтью Whitemon Филимон

Предполагается, что два свободных места займут российский керри Иван Pure Москаленко и «тройка» из Болгарии Иван MinD_ContRoL Бориславов.