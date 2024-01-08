HP выпустила тонкий игровой ноутбук Omen Transcend 14 с GeForce RTX 4070 и экраном 120 Гц

Компания HR представила «игровой ноутбук двойного назначения» Omen Transcend 14 — владелец сможет регулировать подсветку и другие геймерские детали так, что его легко будет превратить в лэптоп для работы и обратно.

14-дюймовый ноутбук действительно мало похож на внушительные по размеру игровые модели. Тем не менее, в нём уместился процессор Intel Core Ultra 7 155H (или Ultra 9 185H, в зависимости от комплектации), видеокарта от NVIDIA GeForce RTX 4050 до 4070 и 16/32 гигабайта оперативной памяти.

Экран представляет собой OLED-дисплей с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, HP снабдили ноутбук мощным аккумулятором на 71 Втч — этого должно хватить на 11,5 часа работы без зарядки.

Предзаказы HP Omen Transcend 14 уже стартовали — цена наиболее бюджетной версии составляет $ 1 499.