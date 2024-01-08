В Steam стартовал Фестиваль капитализма и экономики со скидками на сотни игр
8 января в Steam начался Фестиваль капитализма и экономики — он посвящён стратегиям и казуальным играм, в которых нужно экономически развивать свои города и целые страны, увеличивать внутриигровой капитал и добиваться расположения жителей. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале капитализма и экономики в Steam
- Transport Fever 2 — 650 рублей (- 50%)
- Mad Games Tycoon 2 — 660 рублей (- 25%)
- Game Dev Tycoon — 154 рубля (- 60%)
- Cities: Skylines — 330 рублей (- 70%)
- Big Ambitions — 687 рублей (- 15%)
- Tropico 6 — 919 рублей (- 60%)
- Prison Architect — 103 рубля (- 80%)
- City Bus Manager — 825 рублей (- 25%)
- Startup Company — 294 рубля (- 40%)
Фестиваль капитализма и экономики продлится до 15 января включительно. На протяжении недели размер скидок останется неизменным.
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