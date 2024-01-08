В Steam стартовал Фестиваль капитализма и экономики со скидками на сотни игр

8 января в Steam начался Фестиваль капитализма и экономики — он посвящён стратегиям и казуальным играм, в которых нужно экономически развивать свои города и целые страны, увеличивать внутриигровой капитал и добиваться расположения жителей. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале капитализма и экономики в Steam

Transport Fever 2 — 650 рублей (- 50%)

— 650 рублей (- 50%) Mad Games Tycoon 2 — 660 рублей (- 25%)

— 660 рублей (- 25%) Game Dev Tycoon — 154 рубля (- 60%)

— 154 рубля (- 60%) Cities: Skylines — 330 рублей (- 70%)

— 330 рублей (- 70%) Big Ambitions — 687 рублей (- 15%)

— 687 рублей (- 15%) Tropico 6 — 919 рублей (- 60%)

— 919 рублей (- 60%) Prison Architect — 103 рубля (- 80%)

— 103 рубля (- 80%) City Bus Manager — 825 рублей (- 25%)

— 825 рублей (- 25%) Startup Company — 294 рубля (- 40%)

Фестиваль капитализма и экономики продлится до 15 января включительно. На протяжении недели размер скидок останется неизменным.