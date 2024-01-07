Steam обновил рекорд по числу игроков онлайн — более 33,6 млн человек одновременно

Сегодня, 7 января игровая платформа Steam обновила пиковый онлайн по числу игроков с запущенным клиентом.

Всего Steam открыт у 33,68 млн человек — это примерно на 90 тыс. больше, чем в марте 2023 года, когда было установлено прошлогоднее достижение.

Фото: Steamdb

При этом в игре прямо сейчас находится больше 10 млн человек, что тоже является одним из самых больших показателей в истории Steam.

Платформа от Valve традиционно обновляет рекорд популярности в первые дни нового года. К примеру, в начале 2023 года в сервисе одновременно находились более 32 млн геймеров.

Ранее Steam установил другой рекорд: в ушедшем 2023 году на площадке появилось свыше 14 тысяч новых игр — а уже в новом году разработчики открыли игрокам более 200 работ.