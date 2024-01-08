Продажи Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» превысили 22 млн копий

Hogwarts Legacy вышла в феврале 2023 года и за первые 11 месяцев продаж стала настоящим хитом для издательства Warner Bros. Как сообщает президент Warner Bros. Interactive Entertainment Дэвид Хаддад, продажи игры превысили отметку в 22 млн копий — из них 2 млн пришлись исключительно на декабрь.

Топ-менеджер заявил, что в компании очень гордятся столь внушительными показателями, характерными для продолжений крупных франшиз. Всего с момента релиза геймеры провели в экшене по «Гарри Поттеру» 707 млн часов, уничтожив за это время 4,9 млрд тёмных волшебников и сварив 819 млн зелий.

В последний раз Warner Bros. сообщала о продажах Hogwarts Legacy в конце февраля — тогда продажи игры на ПК, PS5 и Xbox Series составили 12 млн копий. Таким образом, за следующие десять месяцев игра добрала более 10 млн копий, также выйдя на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.