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«Наконец-то я встретил «маму»: Марк Хэмилл и Натали Портман впервые увиделись в жизни

«Наконец-то я встретил «маму»: Марк Хэмилл и Натали Портман впервые увиделись в жизни
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Так бывает, что актёры, снявшиеся вместе в какой-то франшизе, никогда не пересекались. Так и случилось с Марком Хэмиллом, сыгравшим Люка Скайуокера, и Натали Портман, которая воплотила образ Падме в «Звёздных войнах».

Ещё в 2018 году актёры выражали желание встретиться в жизни, но так и не смогли этого сделать до недавнего дня. Артисты наконец-то увиделись в жизни во время церемонии вручения «Золотого глобуса-2024». Хэмилл забавно подписал их совместную фотографию.

Фото: Соцсети Марка Хэмилла

Теперь я наконец-то встретил свою «маму».

Дело в том, что Падме в «Звёздных войнах» — мать Люка и Леи, поэтому Марк Хэмилл оставил именно такую подпись. Это выглядит немного забавно, поскольку Хэмилл в разы старше своей коллеги, Натали Портман.

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