Фильм «Иисус» Мартина Скорсезе продлится 80 минут, съёмки начнутся в этом году

В недавнем интервью изданию Los Angeles Times Мартин Скорсезе поговорил про свой следующий фильм, который выйдет под названием «Иисус». По словам режиссёра, он планирует начать съёмки картины в течение этого года.

Согласно информации, лента продлится 80 минут, то есть меньше полутора часов. По замыслу постановщика, картина сосредоточит внимание на основных учениях Иисуса таким образом, чтобы исследовать его принципы, но не обращать в веру.

Я пытаюсь найти новый способ сделать это более доступным и снять негативное бремя того, что ассоциируется с организованной религией. Прямо сейчас, когда вы произносите это слово «религия», все ополчаются на него, потому что оно вызывает негатив. Но давайте вернёмся назад и попробуем подумать об этом под другим углом.

Других деталей ленты или информации об актёрском составе пока что нет.