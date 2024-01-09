Кассовые сборы фильмов в новогодние праздники в России составили рекордные 5,8 млрд рублей

По данным ЕАИС, в новогодние праздники 2024 года кассовые сборы поставили новый рекорд в истории кинопроката России: совокупные кассовые сборы за восемь праздничных дней составили 5,8 млрд рублей, из которых 5,5 млрд рублей получены от продажи билетов на сеансы отечественных фильмов. Больших кассовых сборов российские кинотеатры за новогодние праздники не достигали никогда.

С 1 по 8 января 2024 года на сеансы фильмов в кинотеатрах Российской Федерации было продано 14,8 млн билетов. Сеансы отечественных фильмов посетили 14,2 млн человек, обеспечив 96% посещаемости в период новогодних каникул.

Фильмом-лидером «новогодней битвы» стала комедия режиссёра Клима Шипенко «Холоп 2». В новогодние праздники фильм собрал 2,6 млрд рублей, став за первые восемь дней января одним из самых кассовых фильмов российского кинопроката. Картину посмотрели 6,5 млн зрителей. Вторую строчку рейтинга крупнейших фильмов «новогодней битвы» занял фильм «Бременские музыканты».