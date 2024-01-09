Фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом вышел в онлайне

9 января фильм «Наполеон» добрался до цифровых платформ. Ленту с Хоакином Фениксом можно посмотреть в том числе на Amazon Prime с русскими субтитрами, а совсем скоро она также появится в каталоге сервиса Apple TV+.

«Наполеон» рассказывает о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби). Поставил картину Ридли Скотт — режиссёр «Гладиатора» и многих других культовых фильмов.

Премьера картины состоялась 22 ноября в кинотеатрах по всему миру. За полтора месяца фильм собрал в прокате около $ 213 млн и не стал большим кассовым хитом, однако лента всё ещё может отбить затраты в цифре и на физических носителях.