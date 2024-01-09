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Фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом вышел в онлайне

Фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом вышел в онлайне
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9 января фильм «Наполеон» добрался до цифровых платформ. Ленту с Хоакином Фениксом можно посмотреть в том числе на Amazon Prime с русскими субтитрами, а совсем скоро она также появится в каталоге сервиса Apple TV+.

«Наполеон» рассказывает о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби). Поставил картину Ридли Скотт — режиссёр «Гладиатора» и многих других культовых фильмов.

Премьера картины состоялась 22 ноября в кинотеатрах по всему миру. За полтора месяца фильм собрал в прокате около $ 213 млн и не стал большим кассовым хитом, однако лента всё ещё может отбить затраты в цифре и на физических носителях.

Наш обзор фильма
Каким получился «Наполеон»? Ридли Скотта снял опять туфту или крутой исторический фильм?
Каким получился «Наполеон»? Ридли Скотта снял опять туфту или крутой исторический фильм?
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