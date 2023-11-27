Каким получился «Наполеон»? Ридли Скотта снял опять туфту или крутой исторический фильм?

Ридли Скотт — одновременно и гений, и, мягко говоря, человек-загадка. Сегодня он может снять великолепного «Марсианина» с цельной и напряжённой историей, завтра — сомнительный «Завет», который издевается над фанатами «Чужого». В итоге никто не знает, чего ждать от режиссёра.

К счастью, в случае с «Наполеоном» Скотт был в хорошей форме. У него получился красивый фильм с эпическими битвами и выдающейся игрой Хоакина Феникса. Жаль, что без значимых минусов всё равно не обошлось.

«Наполеон»: где смотреть?

Неофициальные показы в российских кинотеатрах уже стартовали — правда, сеансов пока мало. Фильм снимали при поддержке Apple TV+, поэтому в ближайшее время там выйдет цифровая версия.

Видео доступно на YouTube-канале «топкино». Права на видео принадлежат Apple.

Великий человек не уместился в 2,5 часа

Снять фильм про личность уровня Наполеона и уложиться в адекватный хронометраж — невыполнимая задача. Это реально, если брать конкретный отрезок: например, сфокусироваться на чём-то одном: российской кампании или падении, где будут разгром при Ватерлоо и ссылка на остров Эльба. Но Ридли Скотт замахнулся на большее — он рассказал практически про всю жизнь Бонапарта, начиная со взятия Тулона и заканчивая отречением от престола.

При этом режиссёр затрагивает не только военную карьеру Наполеона, но и личную жизнь. Знакомство с Жозефиной, свадьба, её измены, расставание — всё это занимает много времени. В итоге многие ключевые события остаются без внимания, превращая историю в сумбур. Вот союзники недовольны амбициями Наполеона и просят его умерить пыл, а вот он уже надевает корону и толкает важную речь.

Что случилось? Как именно он захватил власть? Нет времени объяснять.

Наполеон в исполнении Хоакина Феникса Фото: Apple

К войнам тоже подошли крайне избирательно. К примеру, в русской кампании игнорируются Бородинская битва и другие важные события. Создается ощущение, что Бонапарт беспрепятственно дошёл до столицы и сломил его только вид горящей Москвы.

В итоге «Наполеон» кажется спорным биографическим фильмом. Он поверхностно рассказывает о жизни героя, и не факт, что обещанная режиссерская версия длиной в четыре часа исправит ситуацию. Но если оценивать работу Ридли Скотта как эпическую драму, то она заслуживает аплодисментов.

Все сражения завораживают Фото: Apple

Красиво и эпично

Первые же кадры «Наполеона» дают понять: перед нами один из самых красивых исторических фильмов. Достоверные улицы Парижа, завораживающие костюмы со множеством деталей, роскошные дворцы, регулярная смена локаций — от грязных немецких полей до египетских пустынь. Всё выглядит настолько дорого, что от экрана не оторваться.

Отдельно стоит похвалить масштабные сражения: их меньше, чем хотелось бы, зато каждое великолепно. Камера часто взмывает к небу и показывает тысячи солдат, которые несутся в бой, кричат, падают после ранений. Пушки без умолку стреляют, конница несется с фланга, порождая панику, элитные отряды хладнокровно перестраиваются, заманивая врага в ловушку.

Эпическая битва в самом разгаре Фото: Apple

При этом война показана максимально безжалостно. В первой же битве пушечное ядро попадает в коня Наполеона. Кровь, разлетающаяся плоть, ужас в глазах всадника — всё это пугает и создаёт напряжение. Это лишь один пример, в фильме полно таких ситуаций.

Сочетание масштабности, красоты и кровожадности делают битвы при Аустерлице и Ватерлоо одними из самых зрелищных эпизодов в фильмах 2023-го. С ходу и не вспомнишь, было ли в этом году что-то более впечатляющее.

Солдаты боготворили Наполеона Фото: Apple

Смотреть стоит только ради Хоакина Феникса

Возможно, в фильме показана не самая достоверная версия Наполеона, но как ругать этот образ, если его воплотил гениальный Хоакин Феникс? Всё же актёр идеально показал многогранность персонажа.

Бонапарт пугает врагов взглядом, однако при этом сам трясётся от страха, когда на него налетает разъярённая толпа. Солдаты боготворят его, выполняя любой приказ, но жена унижает изменами. Герой холодно смотрит на ход битвы и эмоционально орёт, когда важный англичанин отвергает предложение. Все эти противоречия формируют сложный и притягательный образ.

Особенно удачной получилась фирменная насмешка Наполеона, когда он переживает удары судьбы и удивляется поражениям. Недавно герой был императором, а теперь его ссылают на остров — как не рассмеяться от нелепости этой ситуации? Хоакин Феникс развивает образ множеством таких запоминающихся деталей, поэтому смотреть на него приятно.

Хоакин Феникс традиционно хорош Фото: Apple

«Наполеон»: стоит ли смотреть?

Если любите исторические драмы и масштабные сражения, обязательно посмотрите фильм Ридли Скотта. Новинка поверхностно рассказывает о жизни Наполеона, зато впечатляет красивыми декорациями, эпиком и актёрской игрой.

Оценка «Наполеона» — 8 из 10

Понравилось

Безумно красивые декорации и костюмы.

Хоакин Феникс, как всегда, великолепен.

Сражения завораживают.

Не понравилось