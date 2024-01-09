«Это лучше, чем вы можете представить»: актёры «Аватара» возвращаются к работе над серией

Британский актёр Сэм Уортингтон, исполнивший главную роль в фильмах «Аватар» и «Аватар: Путь воды», заявил, что в скором времени он и его коллеги вернутся к работе над следующими фильмами серии.

Актёрский состав возобновит свою деятельность в феврале.

Мы вернёмся к работе через месяц, и это будет грандиозно. Это лучше, чем вы можете представить.

Третий фильм уже снят и находится на стадии постпродакшена под руководством режиссёра Джемса Кэмерона — «Аватар 3» выйдет в 2025 году. Теперь предстоит работа над четвёртой картиной, часть сцен из которой также закончена.

Ожидается, что события «Аватара 4» развернутся через несколько лет после завершения триквела. При этом фильмы было решено снимать параллельно, чтобы обеспечить возрастную преемственность персонажей.