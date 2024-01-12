В Китае изобрели миниатюрную ядерную батарейку для смартфона — она может работать 50 лет

Китайский стартап Betavolt представил компактную ядерную батарейку BB100. По размерам она меньше монеты (15 x 15 x 15 мм) и может проработать без зарядки 50 лет.

Фото: Betavolt

Аккумулятор включает в себя радиоактивный изотоп никеля-63, однако создатели BB100 утверждают, что батарейка абсолютно безопасна, поскольку совершенно не имеет внешнего излучения. Батарейка способа выдавать 100 микроватт электроэнергии и напряжение 3 В.

К 2025 году Betavolt хочет выпустить версию мощностью до 1 Вт. По словам создателей стартапа, BB100 можно использовать в смартфонах, роботах, дронах, любом оборудовании с искусственным интеллектом и медицинских устройствах.

Производитель уверяет, что батарейка не загорится и не взорвётся даже при внезапном сильном воздействии — она будет работать даже при температуре от −60 до 120 °C. BB100 уже проходит испытания, однако дата выпуска и её стоимость пока не раскрываются.