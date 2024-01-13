Звезда «Голодных игр» Джош Хатчерсон любит в свободное время играть в Fortnite

Недавно звезда «Голодных игр» Джош Хатчерсон принял участие в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused. Во время разговора с ведущим актёр поделился, что в свободное время он любит разглядывать стены и играть в Fortnite.

Возможно, я не смотрел «Оппенгеймера», «Маэстро» и «Прошлые жизни» именно из-за Fortnite.

Последней работой Хатчерсона стала экранизация «Пяти ночей с Фредди». В ленте актёр исполнил роль Майка Шмидта, охранника пиццерии с ожившими аниматрониками. Напомним, картина стала самым успешным хоррором 2023 года, собрав в мировом прокате больше $ 271 млн.

Ко всему прочему, пару дней назад Джош Хатчерсон подтвердил слухи о работе над второй частью фильма «Пять ночей с Фредди». Подробности сиквела пока не раскрываются.