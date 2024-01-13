Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Голодных игр» Джош Хатчерсон любит в свободное время играть в Fortnite

Звезда «Голодных игр» Джош Хатчерсон любит в свободное время играть в Fortnite
Комментарии

Недавно звезда «Голодных игр» Джош Хатчерсон принял участие в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused. Во время разговора с ведущим актёр поделился, что в свободное время он любит разглядывать стены и играть в Fortnite.

Возможно, я не смотрел «Оппенгеймера», «Маэстро» и «Прошлые жизни» именно из-за Fortnite.

Последней работой Хатчерсона стала экранизация «Пяти ночей с Фредди». В ленте актёр исполнил роль Майка Шмидта, охранника пиццерии с ожившими аниматрониками. Напомним, картина стала самым успешным хоррором 2023 года, собрав в мировом прокате больше $ 271 млн.

Ко всему прочему, пару дней назад Джош Хатчерсон подтвердил слухи о работе над второй частью фильма «Пять ночей с Фредди». Подробности сиквела пока не раскрываются.

Материалы по теме
Что посмотреть, если пересмотрел всё стоящее? 7 сильных и недооценённых фильмов
Что посмотреть, если пересмотрел всё стоящее? 7 сильных и недооценённых фильмов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android