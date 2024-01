В 2023 году консольные геймеры наиграли в Fortnite 1,6 млрд часов — аналитики

Аналитическое агентство Ampere Analysis поделилось игровой статистикой консольных геймеров за декабрь 2023 года. Оказалось, за прошедший месяц пользователи провели в Fortnite 1,6 млрд часов — это больше, чем у всех других тайтлов вместе взятых.

Фото: Ampere Analysis

Согласно данным Ampere Analysis, геймеры потратили в декабре на королевскую битву от Epic Games больше времени, чем на Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022), Call of Duty: Warzone, Grand Theft Auto 5, EA Sports FC 24 и Roblox в совокупности.

Отмечается, что такой успех проекту обеспечил выход сразу трёх игр внутри самой Fortnite — LEGO Fortnite, Rocket Racing и Fortnite Festival. Однако эксперты считают, что ажиотаж вокруг Fortnite немного снизится, когда режимы перестанут считаться новыми.