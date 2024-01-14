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Трилогия ремастеров Gears of War уже почти готова — инсайдер

Трилогия ремастеров Gears of War уже почти готова — инсайдер
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Ведущий подкаста Xbox Infinite Podcast сообщил, что авторы Gears of War тестируют сборник обновлённых игр серии. Отмечается, что будущая коллекция будет состоять из улучшенных версий Gears of War 2, Gears of War 3, Gears of War 4 и Gears of War: Judgment.

Прослушать нужный отрывок можно по тайм-коду 1:46:46

Видео доступно на YouTube-канале Riskit4theBiskit. Права на видео принадлежат Riskit4theBiskit.

Как утверждают инсайдеры, студия The Coalition воссоздаёт все тайтлы из сборника на движке Unreal Engine 5. Ко всему прочему, ведущий подкаста рассказал, что команда ведёт активную разработку игры по совершенно новой вселенной.

Дата выхода коллекции Gears of War пока не раскрывается. Если информация о тестах правдива, то большая часть работы позади и анонс состоится уже в ближайшее время.

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