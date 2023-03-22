Сценарист «Дюны» и «Доктора Стрэнджа» Джон Спэйтс займётся фильмом по Gears of War
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Соавтор сценариев двух частей «Дюны» и первого «Доктора Стрэнджа» Джон Спэйтс напишет сценарий для будущей экранизации Gears of War. Об этом сообщили представители Netflix в соцсетях онлайн-кинотеатра.
Судя по всему, производство ленты наконец сдвинулось с мёртвой точки после очередного анонса в ноябре прошлого года. Однако у будущей экранизации культового шутера до сих пор нет ни актёрского состава, ни режиссёра, ни примерной даты выхода.
Впервые экранизацию Gears of War анонсировали 16 лет назад — в 2007 году. Изначально за неё взялась известная студия New Line Cinema. Однако картина ушла в производственный ад, после чего её подобрала Universal, а затем права выкупил Netflix и сдвинул создание ленты с мёртвой точки.
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