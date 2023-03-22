Сценарист «Дюны» и «Доктора Стрэнджа» Джон Спэйтс займётся фильмом по Gears of War

Соавтор сценариев двух частей «Дюны» и первого «Доктора Стрэнджа» Джон Спэйтс напишет сценарий для будущей экранизации Gears of War. Об этом сообщили представители Netflix в соцсетях онлайн-кинотеатра.

Судя по всему, производство ленты наконец сдвинулось с мёртвой точки после очередного анонса в ноябре прошлого года. Однако у будущей экранизации культового шутера до сих пор нет ни актёрского состава, ни режиссёра, ни примерной даты выхода.

Впервые экранизацию Gears of War анонсировали 16 лет назад — в 2007 году. Изначально за неё взялась известная студия New Line Cinema. Однако картина ушла в производственный ад, после чего её подобрала Universal, а затем права выкупил Netflix и сдвинул создание ленты с мёртвой точки.