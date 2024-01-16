Сериал «Лучше звоните Солу» не получил ни одной «Эмми» — его номинировали 53 раза

16 января в Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония вручения наград «Эмми» за 2023 год. Американская телевизионная академия наградила лучшие сериалы, выходившие с 1 июня 2022 по 31 мая 2023 года.

Триумфаторами ивента стали сериалы «Медведь», «Наследники» и «Грызня» — они получили больше всего наград. Тем временем спин-офф «Во все тяжкие» про Солу Гудмана — «Лучше звоните Солу» — был номинирован сразу на семь статуэток, не получив в итоге ни одной.

Таким образом, Американская телевизионная академия полностью проигнорировала сериал в наградный период — за последние годы шоу 53 раза попало в список номинантов, не выиграв в итоге ни единой награды. Для сравнения: «Во все тяжкие» номинировались 58 раз, завоевав в конечном итоге 16 «Эмми».

Сейчас создатель обоих сериалов Винс Гиллиган работает над своим новым проектом — научно-фантастическим сериалом в духе «Секретных материалов». Главную роль в нём исполнит Рей Сихорн, сыгравшая Ким в «Лучше звоните Солу».