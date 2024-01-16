Автор мини-сериала «Грызня» от Netflix рассказал, каким может быть продолжение шоу

Весной 2023 года на Netflix вышел сериал «Грызня» — шоу рассказывает о противостоянии бедного подрядчика и богатой предпринимательницы. Однажды они попадают в ДТП, после чего начинают строить взаимные козни и менять комфортный уклад жизни друг друга.

На прошедшей церемонии «Эмми» шоу получило сразу восемь наград, включая статуэтку за «Лучший мини-сериал». Создатель шоу Ли Сон-Джин заявил, что задумывал проект как небольшую историю, однако если Netflix захочет выпустить продолжение, то он возьмётся за него. В этом случае сериал может превратиться в антологию с рассказом совершенно разных историй в новых сезонах.

Я чувствую, что существует очень много путей для продолжения сериала. «Грызня» может остаться мини-сериалом — это история с закрытым финалом. Но если Netflix захочет выпустить продолжение, то шоу может превратиться в антологию. Или во что-либо ещё.

Netflix тем временем пока не продлил мини-сериал на второй сезон. Однако в онлайн-кинотеатре наверняка довольны шоу, которое принесло им уже несколько престижных наград.