Эксперт рассказал россиянам, как правильно заряжать смартфоны — доводить до 100% не стоит

Руководитель отдела информационной безопасности в структуре Роскачества Сергей Кузьменко поделился с журналистами «золотым» правилом зарядки мобильных телефонов. Выяснилось, что показатель заряда не стоит доводить до 100%.

Эксперт утверждает, что лучше всего «лавировать в промежутке от 20 до 80%». Кроме того, важно, чтобы телефон мог «дышать», рассеивая тепло — поэтому не рекомендуется заряжать телефон под подушкой, оставляя его на всю ночь.

Кузьменко также напомнил о том, что некачественные зарядные устройства могут приводить к различным поломкам и возгораниям телефона. Перед использованием также нужно изучить параметры тока — вольты и амперы (V и A) у гаджета и зарядки должны совпадать, или же быть больше у телефона (но не наоборот).