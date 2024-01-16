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Самые популярные фильмы и сериалы 2023 года на российском телевидении

«Иван Васильевич меняет всё» стал самым популярным фильмом года на российском ТВ
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Новогодняя пародия ТНТ «Иван Васильевич меняет всё» стала самым популярным фильмом 2023 года, показанным на российском телевидении. При рекордном рейтинге 5,6% лента привлекла более 21% всех зрителей — на это указывает аналитическая платформа Mediascope.

Оригинальная советская комедия оказалась лишь на четвёртом месте — «Иван Васильевич меняет профессию» с рейтингом 4,1% уступил «Бриллиантовой руке» и современному фэнтези «Последний богатырь: Посланник тьмы» (4,8% и 4,5%). Пятёрку замкнул ещё один советский фильм — «Джентельмены удачи».

Среди сериалов лидером по популярности в ушедшем году стала медицинская драма «Склифосовский». Второе место у детектива «Тайны следствия», третье — у байопика «Шаляпин». Далее расположились два сезона сериала «Спасская».

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