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Вышел первый трейлер фильма «Космонавт» с Адамом Сэндлером от режиссёра «Чернобыля»

Вышел первый трейлер фильма «Космонавт» с Адамом Сэндлером от режиссёра «Чернобыля»
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Netflix представил полноценный трейлер фильма «Космонавт» с Адамом Сэндлером («Неогранённые алмазы»). Премьера научно-фантастической ленты состоится 1 марта, а первые показы пройдут на Берлинском кинофестивале во второй половине февраля.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина основана на романе «Космонавт из Богемии» писателя Ярослава Калфаржа и рассказывает о космонавте, который отправляется на исследовательскую миссию на самый край Солнечной системы. Спустя шесть месяцев своего одиночного приключения он сталкивается с инопланетным разумом.

Поставил картину Йохан Ренк, режиссёр культового «Чернобыля». Помимо Адама Сэндлера в фильма также сыграли Кэри Маллиган («Драйв»), Изабелла Росселлини («Химера») и Пол Дано («Фабельманы»).

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