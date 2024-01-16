Вышел геймплейный трейлер Frostpunk 2, стратегии про выживание в условиях сильного холода

Студия 11 bit studios представила новое видео, посвящённое предстоящей игре Frostpunk 2.

В ролике показали графику и элементы геймплея — как и первой части, пользователю предстоит развивать поселение в условиях резкого похолодания, попутно принимая сложные решения и выбирая непростые варианты, которые позволят городу выжить.

Видео доступно на YouTube-канале 11 bit studios. Права на видео принадлежат 11 bit studios

Игра должна выйти в этом году, но точной даты релиза Frostpunk 2 пока нет. Ранее журналистам показали получасовую демо-версию: выяснилось, что в сиквеле игроки смогут расширять своё поселение за пределы заданной площади, а также должны будут принимать больше политических решений, влияющих на ход игры.