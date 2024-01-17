Гай Ричи больше не числится режиссёром экранизации «Геркулеса» — инсайдер

В июне 2022 года стало известно, что именитый режиссёр Гай Ричи стал режиссёром ремейка «Геркулеса» от Disney. По последним данным, которые предоставил инсайдер Даниэль Рихтман, Ричи больше не числится постановщиком ленты.

По каким причинам Ричи покинул свой пост, не сообщается. Неизвестно и то, остался ли он в проекте вообще в качестве продюсера.

Первая версия сценария была готова ещё пару лет назад. Сценаристом числится Дэйв Каллахэм, работавший над «Неудержимыми» и «Шан-Чи».

Премьера оригинального «Геркулеса» состоялась в 1997 году, а через год вышел одноимённый мультсериал, который транслировали и по российским телеканалам. Оба проекта рассказывали историю сына Зевса, которого Аид ещё в детстве сделал смертным. Возможно, ремейк станет прямой экранизацией мультфильма.