«Капитан Марвел 2» уже провалилась в мире, хуже Marvel ещё не стартовала. Фильм заслужил?

Вы уже наверняка слышали про сокрушительный провал «Капитана Марвел 2». За первые выходные фильм заработал чуть больше $ 100 млн — это меньше, чем у «Невероятного Халка» (2008) и «Человека-муравья» (2015). Двух слабейших фильмов Marvel Studios.

Неужели перед нами самый ужасный фильм студии? Нет, бывало и хуже, причём буквально несколько месяцев назад. Так в чём же тогда проблема?

«Капитан Марвел 2»: где смотреть?

10 ноября фильм вышел в западных кинотеатрах. Неофициальные показы в России должны стартовать на днях, с 16 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале «что в кино». Права на видео принадлежат Disney.

Посредственность в квадрате

Фильм с ходу даёт понять — над сценарием работали без энтузиазма, как недавно было с «Чёрной пантерой 2» и «Человеком-муравьём 3».

Есть негодяи из расы крии, которые хотят вернуть своему народу величие. Для этого им нужна пара артефактов: один уже в кармане, второй — на руке юной Мисс Марвел из одноимённого сериала. Весь сюжет посвящён схватке за волшебный девайс и попыткам предотвратить катастрофу.

Чтобы оценить посредственность сюжета, достаточно взглянуть на злодейку Дар-Бенн. По внешности дама напоминает Эмилию Кларк на минималках, по мотивации — неадекватную версию Брюса Уэйна из «Бэтмена против Супермена».

Однажды Дар-Бенн увидела, как Капитан Марвел уничтожает Высший разум, и ужаснулась при виде гибнущей цивилизации. Тогда она решила отомстить — и заодно сгубить миллионы невинных.

На словах вендетта Дар-Бенн кажется адекватной, но как же нелепо её показывают. Она разговаривает исключительно шаблонными фразами, театрально размахивает руками, обещая хорошие времена, и призывает к убийствам, безумно выпучив глаза. Всё это превращает потенциально интересного врага в банального.

Дар-Бенн и её свита Фото: Disney

На других героев смотреть так же скучно. Героиня Бри Ларсон по-прежнему бездумно всех пинает, а Моника Рамбо лишена хоть какой-то яркой черты. Удивительно, но единственным источником веселья становится Камала Хан. Она фанатеет от Мстителей, поэтому забавно визжит при виде Ника Фьюри и Капитана Марвел.

Поначалу трио сильных девушек не может сработаться и даже мешает друг другу. Впрочем, полутора часов хватает, чтобы вырасти морально и понять: победить можно, только работая в команде. В общем, свежего взгляда на историю не ждите.

Они спасут мир Фото: Disney

Не худший фильм Marvel

«Капитан Марвел 2» повторяет ошибки других фильмов пятой фазы. Следить за героями неинтересно, сюжет написан словно нейросетью, а постановщик сражений, видимо, приходил на съёмки через раз. Чего стоят только потасовки, когда злодеи неуклюже размахивают руками, а наши дамы вяло уворачиваются — на это стыдно смотреть.

К счастью, в отличие от «Муравья» и «Пантеры», в новинке есть хоть что-то креативное. К примеру, из-за чудного артефакта героини меняются местами, когда применяют способности. Камала Хан задействует в бою браслет — и вместо неё сразу появляется Капитан Марвел или Моника Рамбо. На этой механике построены несколько действительно интересных потасовок. Ничего выдающегося, зато нетривиально.

Капитан Марвел в комнате своей главной фанатки Фото: Disney

Ещё в фильме есть котики. Помните рыжего милаху из прошлой части, который пожирал всех щупальцами? В новинке появляется не только Гуся, но и… впрочем, не будем спойлерить! Эпизод короткий, однако его достаточно, чтобы поставить «Капитана Марвел 2» выше других провалов Marvel.

Графика тут вновь паршивая, но всё-таки лучше, чем в «Квантомании». Вместо неказистой разноцветной массы в кадре появляются симпатичные города и разные планеты. Жаль, что уровень оригинального «Железного человека» по-прежнему недостижимым.

Гуся — опять главная звезда фильма Фото: Disney

«Капитан Марвел 2»: стоит ли смотреть?

Только если совсем уж соскучились по супергероике и походам в кинотеатры. Фильм можно посмотреть ради пары приличных сражений, горстки удачных шуток и эпизода с котиками. А можно не смотреть — и это более верное решение.

Оценка «Капитан Марвел 2» — 5,5 из 10

Понравилось

Есть несколько адекватных драк.

Временами Камала Хан неплохо шутит.

Много котиков!

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