Рэйчел Броснахэн поговорила про свою версию Лоис Лейн и фильм «Супермен: Наследие»

Рэйчел Броснахэн в беседе с журналистом издания Entertainment Tonight поговорила про фильм «Супермен: Наследие». По словам актрисы, у новой версии известного героя будет хорошее чувство юмора и позитивный настрой.

Журналист попросил описать её версию Лоис Лейн в новой киновселенной DC. Броснахэн отметила, что её Лоис — дерзкая, изумительная и невероятно умная. Актриса также подчеркнула, что фильм будет сделан с большой любовью.

Мы все выросли на фильмах о Супермене. Некоторые из нас читали комиксы. Поэтому у меня есть стойкое чувство, что фильм сделан с большой любовью.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а Лекса Лютора сыграет Николас Холт.

Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года. Ранее сообщалось, что съёмочный процесс ленты про Супермена стартует в марте 2024 года.