Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Россия стала самой успешной страной для французского кино в 2023 году

Россия стала самой успешной страной для французского кино в 2023 году
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитическая компания Unifrance подвела итоги французского кино в 2023 году. Выяснилось, что Россия стала лучшей международной страной для фильмов из Франции, несмотря на сложный период отношений между двумя странами.

Так, за последние 12 месяцев в России было продано 7,09 млн билетов на французские фильмы — это около 20% от всех сеансов французского кинематографа в мире. Самыми популярными проектами оказалась мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» (3,53 млн билетов) и историческая драма «Жанна Дюбарри» (1 млн билетов).

Интересно, что несмотря на успехи на российском рынке, французские кинематографисты пока не спешат заключать сделки на показ своих картин в стране. Например, продюсер «Леди Баг и Супер-Кота» Атон Сумаш заявил, что соглашение на показ сиквела в России до сих пор не заключили.

Материалы по теме
Самые ожидаемые аниме 2024 года: голосуйте за фаворитов
Самые ожидаемые аниме 2024 года: голосуйте за фаворитов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android