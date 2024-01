Звезда «Гладиатора 2» Пол Мескаль: боюсь, что фильм принесёт мне большую известность

Номинант на премию «Оскар», звезда фильма «Солнце моё» и сериала «Нормальные люди», Пол Мескаль рассказал о последствиях своей теоретической знаменитости после премьеры «Гладиатора 2». Актёр исполнит главную роль в грядущем историческом эпике Ридли Скотта — вместе с ним в проекте сыграют Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Педро Паскаль (The Last of Us).

Оригинальный «Гладиатор» превратил Рассела Кроу в большую звезду Голливуда, поэтому Мескаль опасается, что с ним может произойти та же ситуация.

Я не знаю, в чём будет разница, если я стану известен благодаря «Гладиатору 2». Может быть, я слишком наивен? Меня чаще будут узнавать люди на улице? Если так и будет, то я впаду в глубокую депрессию и очень надеюсь, что это неправда. Если фильм таким образом повлияет на мою жизнь, я окажусь в плохом положении. Мне придётся двигаться дальше и никчёмно сыграть в другом фильме, который никто не захочет смотреть.

Премьера «Гладиатора 2» ожидается 22 ноября 2024 года. События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма.