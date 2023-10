Ридли Скотт снимет продолжение «Гладиатора»: о чём будет фильм и когда он выйдет

В это сложно поверить, но осенью 2024 года нас ждёт сиквел «Гладиатора» — продолжение культового исторического эпоса Ридли Скотта. Оригинал вышел в 2000 году и рассказал мрачную историю отважного генерала. Впоследствии фильм завоевал пять «Оскаров», включая главные призы за лучший фильм и лучшую мужскую роль (Рассел Кроу).

В этом материале мы собрали всю известную информацию о второй части знаменитой картины.

О чём будет «Гладиатор 2»?

История оригинального «Гладиатора» кажется самодостаточной, однако сценаристу Дэвиду Скарпе («Все деньги мира», «Наполеон») удалось придумать достойное продолжение истории. По крайней мере, так считает Ридли Скотт, режиссёр обеих картин.

События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинала и будут посвящены Люциусу — сыну Лусиллы и племяннику Коммода. Повзрослевший молодой человек выступит главным героем продолжения, однако, с чем именно ему придётся столкнуться, неизвестно.

Люциус и Лусилла в «Гладиаторе» Фото: Universal Pictures

Ясно одно: это будет самостоятельная история в мире «Гладиатора», для понимания которой не нужно будет знать события первой части. Кроме того, и ремейком оригинала сиквел не станет.

Кто сыграет в «Гладиаторе 2»?

Главную роль в продолжении сыграет молодой актёр Пол Мескаль, известный по драматическому фильму «Солнце моё», за который актёр был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Однако режиссёр Ридли Скотт заприметил молодого человека в драматическом мини-сериале «Нормальные люди», который стал для 27-летнего ирландца первым значимым проектом в жизни.

Пол Мескаль Фото: GARETH CATTERMOLE/GETTY IMAGES

В актёрский состав продолжения также вошли и другие телевизионные звёзды: Педро Паскаль (The Last of Us), Джозеф Куинн (Эдди из «Очень странных дел») и даже Дензел Вашингтон — обладатель двух «Оскаров», известный в последнее время как звезда «Великого уравнителя».

К своим ролям также вернутся Конни Нильсен (Луцилла), Дерек Джейкоби (сенатор Гракх) и Джимон Хонсу (Джуба).

Часть актёрского состава «Гладиатора 2» и режиссёр Ридли Скотт Фото: Collider

Генерала Максимуса в исполнении Рассела Кроу ожидаемо в продолжении не будет. Об этом актёр уже не раз сообщал в интервью различным изданиям.

Съёмки и дата выхода «Гладиатора 2»

Полноценное производство сиквела стартовало в июне 2023 года на Мальте. Впоследствии авторы хотели продолжить съёмки в Марокко и Великобритании, однако первоначальным планам не было суждено сбыться.

Всё дело в том, что в середине июля началась забастовка актёров, из-за чего производство картины встало на паузу. К тому времени Ридли Скотт успел снять примерно половину всего материала, а продолжить съёмки режиссёр теперь сможет только после завершения протестов в Голливуде.

Декорации для съёмок «Гладиатора 2» на Мальте Фото: Collider

Сейчас премьера «Гладиатора 2» запланирована на 22 ноября 2024 года. Однако в связи с задержкой фильм могут сдвинуть и на 2025-й — всё будет зависеть от длительности забастовки актёров, которая может завершиться уже совсем скоро.