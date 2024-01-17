В России стартовали продажи видеокарты RTX 4070 Super — цена от 72 тыс. рублей

17 января у ряда российских ритейлеров появилась в продаже видеокарта RTX 4070 Super. Стоимость графического ускорителя начинается от 72 тыс. рублей.

К примеру, в DNS и «Ситилинке» в наличии есть по четыре модели видеокарты от производителей Palit и MSI соответственно. Ритейлеры обещают доставить ускорители в течение нескольких дней после покупки.

Стоимость RTX 4070 Super в DNS

Palit GeForce RTX 4070 Super Dual — 71,9 тыс. рублей

Palit GeForce RTX 4070 Super Dual OC — 73,9 тыс. рублей

MSI GeForce RTX 4070 Super Gaming Slim White — 77,9 тыс. рублей

MSI GeForce RTX 4070 Super Gaming X Slim White — 79,9 тыс. рублей

Стоимость RTX 4070 Super в «Ситилинке»

Palit RTX 4070 Super Dual — 104 тыс. рублей (74,9 тыс. рублей со скидкой)

Palit RTX 4070 Super Dual OC — 107 тыс. рублей (78,6 тыс. рублей со скидкой)

Palit RTX 4070 Super Jetstream OC — 111 тыс. рублей (81 тыс. рублей со скидкой)

MSI RTX 4070 Super 12G Gaming X Slim — 112,3 тыс. рублей (83 тыс. рублей со скидкой)

Англоязычные технические издания и блогеры уже протестировали новинку. Среди преимуществ видеокарты они чаще всего называли хорошую эффективность при сравнительно низком энергопотреблении.