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В России стартовали продажи видеокарты RTX 4070 Super — цена от 72 тыс. рублей

В России стартовали продажи видеокарты RTX 4070 Super — цена от 72 тыс. рублей
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17 января у ряда российских ритейлеров появилась в продаже видеокарта RTX 4070 Super. Стоимость графического ускорителя начинается от 72 тыс. рублей.

К примеру, в DNS и «Ситилинке» в наличии есть по четыре модели видеокарты от производителей Palit и MSI соответственно. Ритейлеры обещают доставить ускорители в течение нескольких дней после покупки.

Стоимость RTX 4070 Super в DNS

  • Palit GeForce RTX 4070 Super Dual — 71,9 тыс. рублей
  • Palit GeForce RTX 4070 Super Dual OC — 73,9 тыс. рублей
  • MSI GeForce RTX 4070 Super Gaming Slim White — 77,9 тыс. рублей
  • MSI GeForce RTX 4070 Super Gaming X Slim White — 79,9 тыс. рублей

Стоимость RTX 4070 Super в «Ситилинке»

  • Palit RTX 4070 Super Dual —  104 тыс. рублей (74,9 тыс. рублей со скидкой)
  • Palit RTX 4070 Super Dual OC — 107 тыс. рублей (78,6 тыс. рублей со скидкой)
  • Palit RTX 4070 Super Jetstream OC — 111 тыс. рублей (81 тыс. рублей со скидкой)
  • MSI RTX 4070 Super 12G Gaming X Slim — 112,3 тыс. рублей (83 тыс. рублей со скидкой)

Англоязычные технические издания и блогеры уже протестировали новинку. Среди преимуществ видеокарты они чаще всего называли хорошую эффективность при сравнительно низком энергопотреблении.

Результаты тестов:
Видео
Первые тесты видеокарты RTX 4070 Super — её оценили очень высоко
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