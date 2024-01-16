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Первые тесты видеокарты RTX 4070 Super — видеокарту оценили очень высоко

Первые тесты видеокарты RTX 4070 Super — видеокарту оценили очень высоко
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Англоязычные технические издания и блогеры публикуют обзоры и результаты тестов новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Super, официально представленной 8 января.

По результатам тестов в 12 играх TechSpot выяснила, что при разрешении 1080p видеокарта выдаёт в среднем 142 FPS. Это совсем немного ниже, чем у RTX 4070 Ti, при этом новинка имеет большое преимущество перед обычной 4070 и другими популярными моделями.

Фото: TechSpot

Аналогично RTX 4070 Super проявляет себя в 1440p — карта на 6% слабее 4070 Ti, но выдаёт сразу на 19% больше кадров, чем стандартная версия видеокарты. В разрешении 4K новинка показывает в среднем 58 FPS.

Фото: Techspot

Среди преимуществ новой видеокарты чаще всего называют хорошую эффективность при сравнительно низком энергопотреблении. Максимальная температура после часа работы составила 78 градусов.

Видео доступно на YouTube-канале Gamer Nexus. Права на видео принадлежат Gamer Nexus.

Рекомендуемая цена GeForce RTX 4070 Super составила $ 599. Продажи начнутся 17 января.

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