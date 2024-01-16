Первые тесты видеокарты RTX 4070 Super — видеокарту оценили очень высоко

Англоязычные технические издания и блогеры публикуют обзоры и результаты тестов новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Super, официально представленной 8 января.
По результатам тестов в 12 играх TechSpot выяснила, что при разрешении 1080p видеокарта выдаёт в среднем 142 FPS. Это совсем немного ниже, чем у RTX 4070 Ti, при этом новинка имеет большое преимущество перед обычной 4070 и другими популярными моделями.
Фото: TechSpot
Аналогично RTX 4070 Super проявляет себя в 1440p — карта на 6% слабее 4070 Ti, но выдаёт сразу на 19% больше кадров, чем стандартная версия видеокарты. В разрешении 4K новинка показывает в среднем 58 FPS.
Фото: Techspot
Среди преимуществ новой видеокарты чаще всего называют хорошую эффективность при сравнительно низком энергопотреблении. Максимальная температура после часа работы составила 78 градусов.
Видео доступно на YouTube-канале Gamer Nexus. Права на видео принадлежат Gamer Nexus.
Рекомендуемая цена GeForce RTX 4070 Super составила $ 599. Продажи начнутся 17 января.