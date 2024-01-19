Международная федерация киберспорта приостановила членство России из-за жалобы Украины

Международная федерация киберспорта IESF приняла решение приостановить членство Федерации компьютерного спорта России в организации.

Санкции наложены после рассмотрения жалобы от украинской федерации — там обратили внимание на то, что ФКС России открыла региональные отделения в ДНР и ЛНР. По результатам тайного голосования это была расценено как вмешательство в дела Федерации киберспорта Украины.

IESF будет продолжать стремиться к миру и единству, твёрдо поддерживая все демократические процессы, происходящие внутри организации, и, прежде всего, поддерживая и защищая спортсменов.

Санкции IESF будут действовать до Генеральной ассамблеи, на которой все полноправные члены федерации примут окончательное решение — либо отстранить ФКС России, либо восстановить её в правах.

Киберспортсмены из России смогут участвовать в международных турнирах под эгидой IESF в качестве нейтральных спортсменов. Это не коснётся других соревнований, в том числе коммерческих ивентов по Dota 2, CS 2 и другим дисциплинам.