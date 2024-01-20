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EA Sports FC 24 полностью сломалась — в игре появились критические баги и вылеты из матчей

EA Sports FC 24 полностью сломалась — в игре появились критические баги и вылеты из матчей
Аудио-версия:
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Вечером 19 января в EA Sports FC 24 началось событие «Команда года» — в режиме Ultimate Team добавили усиленные карточки с лучшими футболистами осеннего сезона. Вместе с этим футбольный симулятор внезапно начал страдать от множества багов, которые мешают игровому процессу: от слишком яркой цветовой гаммы и вылетов из матчей до полностью разрушающихся ворот, появления второго мяча и футболистов из главного меню на поле.

Видео доступно на YouTube-канале NepentheZ. Права на видео принадлежат NepentheZ.

На ситуацию уже обратили внимание разработчики из EA Sports. В своих соцсетях они заявили, что уже расследуют происходящее и попросили геймеров уточнить, на каких именно платформах они столкнулись с серьёзными ошибками. Кроме того, они предложили геймерам выйти и включить EA Sports FC 24 заново, однако проверка «Чемпионата» показала, что это никак не исправляет проблему.

Тем временем игроки требуют от разработчиков какой-нибудь крупной компенсации — например, максимальную версию Эрлинга Холанда всем пострадавшим. Вряд ли Electronic Arts пойдёт на этот шаг, однако геймерам наверняка выдадут какой-нибудь бонус за произошедшее.

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