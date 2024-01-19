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Мбаппе, Холанд, Месси и Беллингем: в EA Sports FC 24 выбрали «Команду года»

Мбаппе, Холанд, Месси и Беллингем: в EA Sports FC 24 выбрали «Команду года»
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Electronic Arts представила «Команду года» в EA Sports FC 24 — список лучших футболистов, за которых голосовали игроки. В топ попали 11 лучших спортсменов, особенно проявивших себя в последние полгода. Они получат усиленные виртуальные карточки в режиме Ultimate Team с повышенными характеристиками.

В топ голосования не попал российский футболист Александр Головин, однако он ещё может появиться в списке «Почётных упоминаний» или в топе лучших игроков Лиги 1.

Фото: EA Sports

Лучшие футболисты года по версии EA Sports FC 24

  • Алисон Бекер («Ливерпуль») — 95
  • Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 96
  • Рубен Диаш («Манчестер Сити») — 95
  • Тео Эрнандес («Милан») — 94
  • Жереми Фримпонг («Байер 04») — 94
  • Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — 96
  • Родриго Эрнандес («Манчестер Сити») — 95
  • Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — 96
  • Лионель Месси («Интер» Майами) — 97
  • Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 97
  • Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 97

Усиленные версии футболистов можно выбить из наборов или приобрести на трансферном рынке FIFA 23 Ultimate Team. После этого разработчики также выпустят лучших игроков в самых популярных футбольных лигах мира: от АПЛ до Ла Лиги и чемпионата Саудовской Аравии.

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