Мбаппе, Холанд, Месси и Беллингем: в EA Sports FC 24 выбрали «Команду года»
Electronic Arts представила «Команду года» в EA Sports FC 24 — список лучших футболистов, за которых голосовали игроки. В топ попали 11 лучших спортсменов, особенно проявивших себя в последние полгода. Они получат усиленные виртуальные карточки в режиме Ultimate Team с повышенными характеристиками.
В топ голосования не попал российский футболист Александр Головин, однако он ещё может появиться в списке «Почётных упоминаний» или в топе лучших игроков Лиги 1.
Фото: EA Sports
Лучшие футболисты года по версии EA Sports FC 24
- Алисон Бекер («Ливерпуль») — 95
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 96
- Рубен Диаш («Манчестер Сити») — 95
- Тео Эрнандес («Милан») — 94
- Жереми Фримпонг («Байер 04») — 94
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — 96
- Родриго Эрнандес («Манчестер Сити») — 95
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — 96
- Лионель Месси («Интер» Майами) — 97
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 97
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 97
Усиленные версии футболистов можно выбить из наборов или приобрести на трансферном рынке FIFA 23 Ultimate Team. После этого разработчики также выпустят лучших игроков в самых популярных футбольных лигах мира: от АПЛ до Ла Лиги и чемпионата Саудовской Аравии.
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