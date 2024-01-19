Мбаппе, Холанд, Месси и Беллингем: в EA Sports FC 24 выбрали «Команду года»

Electronic Arts представила «Команду года» в EA Sports FC 24 — список лучших футболистов, за которых голосовали игроки. В топ попали 11 лучших спортсменов, особенно проявивших себя в последние полгода. Они получат усиленные виртуальные карточки в режиме Ultimate Team с повышенными характеристиками.

В топ голосования не попал российский футболист Александр Головин, однако он ещё может появиться в списке «Почётных упоминаний» или в топе лучших игроков Лиги 1.

Фото: EA Sports

Лучшие футболисты года по версии EA Sports FC 24

Алисон Бекер («Ливерпуль») — 95

(«Ливерпуль») — 95 Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 96

(«Ливерпуль») — 96 Рубен Диаш («Манчестер Сити») — 95

(«Манчестер Сити») — 95 Тео Эрнандес («Милан») — 94

(«Милан») — 94 Жереми Фримпонг («Байер 04») — 94

(«Байер 04») — 94 Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — 96

(«Манчестер Сити») — 96 Родриго Эрнандес («Манчестер Сити») — 95

(«Манчестер Сити») — 95 Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — 96

(«Реал» Мадрид) — 96 Лионель Месси («Интер» Майами) — 97

(«Интер» Майами) — 97 Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 97

(«ПСЖ») — 97 Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 97

Усиленные версии футболистов можно выбить из наборов или приобрести на трансферном рынке FIFA 23 Ultimate Team. После этого разработчики также выпустят лучших игроков в самых популярных футбольных лигах мира: от АПЛ до Ла Лиги и чемпионата Саудовской Аравии.