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Вышел трейлер российской комедии «Адам и Ева» про последних людей на Земле

Вышел трейлер российской комедии «Адам и Ева» про последних людей на Земле
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Кинокомпания «Централ партнершип» выпустила трейлер романтической комедии «Адам и Ева». Российская картина выйдет в кинотеатрах страны уже 7 марта 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ партнершип».

«Адам и Ева» расскажет о Марине и Викторе — единственных оставшихся людях в огромном городе и, возможно, на всей Земле. После того как герои худо-бедно обустроили свой быт, перед ними встаёт куда более серьёзный вопрос – как возродить человечество, если вы не нравитесь друг другу?

Главные роли в картине сыграли Дмитрий Чеботарёв («Майор Гром: Чумной доктор») и Полина Максимова («Чебурашка»). Режиссёром ленты выступил Илья Фарфель, известный по фильму «Яйцо Фаберже».

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