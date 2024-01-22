Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус пожаловался на блокировку аккаунта в Counter-Strike 2

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Жезус рассказал, что разработчики заблокировали его учётную запись в видеоигре Counter-Strike 2.

Футболист обратился к создателям CS 2 в соцсетях с просьбой о разбане, назвав наказание несправедливым:

Привет, Valve. Мой аккаунт несправедливо заблокировал VAC. Можете мне помочь? Перейдите по ссылке на аккаунт и уберите бан.

Фото: Steam

Обычно система VAC (Valve Anti-Cheat) блокирует аккаунты нечестных игроков, которые используют читы, скрипты и другие программы, влияющие на геймплей. Вместе с тем в последнее время участились случаи, когда анти-чит ошибается — например, в декабре сотни игроков получили блокировку в результате ошибки, которую исправили через несколько дней.